Piazza Viola pedonale. Fabiani: "Ascoltateci"

E’ stata rinviato l’incontro, in programma ieri, tra gli esercenti di Piazza Viola e i residenti. Si è infatti rilevata la necessità di allargare prima il fronte dei commercianti coinvolti nel restyling della piazza a due passi dal Duomo di Ascoli e poi illustrare il tutto a chi ci vive. In effetti la proposta di pedonalizzare integralmente la piazza coinvolge anche le attività limitrofe che gravitano tra via Sacconi, Corso Mazzini, Largo Crivelli e Via Trieste, con alcuni esercenti che hanno già espresso il loro parere negativo come la Farmacia della dottoressa Patrizia Righetti, mentre il Laboratorio orafo ‘Coccia & Oddi’ sarebbe più dell’idea di una chiusura parziale, come suggerito anche dal sindaco Marco Fioravanti nell’incontro avuto la settimana scorsa. Al termine dei lavori di ripavimentazione di Piazza Arringo, che dovrebbero essere ultimati nel 2026, toccherà infatti a Piazza Viola e il primo cittadino sarebbe dell’idea di lasciare metà piazza pedonale e l’altra metà, quella a nord, riservata ad una quindicina di stalli di sosta. Daniele Fabiani del ristorante ‘Vittoria’ e Roberto Pagnoni di ‘Nonna Nina’, tra l’altro anche residente nella piazza, invece vorrebbero pedonalizzare tutto lasciando solo il transito delle auto in via Bonaparte, lato pizzeria ‘Bella Napoli’ per intenderci, per dirigersi dal Battistero in corso Mazzini e in viale Sacconi. "Spero che la voce dei commercianti che per una volta sono uniti nel chiedere un’area libera da auto – ha dichiarato ieri al Carlino Daniele Fabiani – venga ascoltata perché di solito i negozianti vogliono parcheggi e invece noi vogliamo uno spazio libero, dove poter mettere tavoli all’aperto, magari anche con un po’ di verde e di alberi. Anche il sindaco si è meravigliato della nostra richiesta, ma riteniamo che uno spazio libero da auto sia più attrattivo per il passeggio e per i turisti e darebbe anche maggior valore agli immobili presenti".

Valerio Rosa