Piazza Viola pedonale. Oggi i commercianti incontrano i residenti:: "Un vantaggio per tutti"

Questa mattina gli esercenti di Piazza Viola incontreranno i residenti per discutere sulla possibile pedonalizzazione, dopo l’incontro avuto con il sindaco Marco Fioravanti. A coordinare tutto ci sono Daniele Fabiani del Ristorante ‘Vittoria’ e Roberto Pagnoni di ‘Nonna Nina’ che tra l’altro è anche un residente. "Dopo piazza Arringo – ha ammesso lo stesso Fabiani – con i lavori che dovrebbero finire nel 2026, la riqualificazione toccherà anche piazza Viola. All’incontro con in Comune ci siamo presentati tutti uniti con il progetto per trasformare piazza della Viola. Il progetto prevede una piazza chiusa al traffico, interamente pedonalizzata. Il sindaco si è meravigliato del fatto che chiedevamo la pedonalizzazione integrale in un tempo dove la richiesta è opposta sono i parcheggi. Siamo certi, come avvenuto in altre piazze della città, che nelle aree chiuse al traffico c’è molta più vita, più passeggio e più turisti. Una piazza dove passano le auto non aiuta sicuramente il commercio. Sicuramente saranno previsti stalli per carico e scarico e qualche sosta breve. Puntiamo ad eliminare i parcheggi, perché non sono certo quelle otto, dieci vetture dei residenti che cambiano la situazione sosta. Mentre una piazza chiusa con via Dei Bonaccorsi che diventa un viale da Piazza Arringo e via Bonaparte che rimane riservata ai veicoli secondo noi, sarebbe la soluzione ideale. Permetterebbe alle attività presenti di mettere i tavoli all’esterno ma anche creare degli eventi. Il Comune ha proposto altre soluzioni con la fascia sud della piazza ripavimentata con materiali simili a quelli di piazza Ventidio Basso, e quindi resa pedonale, mentre nel lato nord, resterebbero 10-15 posti auto riservati ai residenti nella fascia serale e per il pubblico durante il giorno. Noi commercianti – ha concluso Daniele Fabiani – punteremo i piedi sulla pedonalizzazione totale e speriamo che verremo ascoltati perché è assurdo che le auto continuino a girare alla ricerca di un posto, creando smog e traffico. Il nostro obiettivo è far scendere il numero di auto che transiterebbero solo in via Bonaparte per arrivare poi in viale Sacconi o nella zona delle Poste Centrali. Vorremmo avere anche aree verdi con piante che riqualificano il valore degli immobili e l’assessore su questo è sembrato molto d’accordo. Speriamo lo siano anche i residenti".

Valerio Rosa