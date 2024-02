Piazzale ’Conad’, via al restyling

Al fine di migliorare la mobilità pedonale e restituire il giusto decoro ad una zona situata lungo la strada Salaria e che rappresenta un biglietto da visita per Pagliare, l’amministrazione Luciani ha stanziato 85.000 euro di risorse comunali per il completo rifacimento della pavimentazione esistente, che presenta numerose crepe e dislivelli e che quindi risulta poco agevole. Il comune di Spinetoli ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento del piazzale ‘Conad’. Dopo la rimozione dell’asfalto presente, si procederà per la realizzazione del nuovo manto e dei nuovi stalli, aiuole, sistemazione dei nuovi cordoli che delimiteranno le aree e infine, l’installazione di nuovi corpi illuminanti a tecnologia Led. Entro 15 giorni si procederà all’apertura del nuovo cantiere, che si inserisce nel novero delle azioni intraprese dall’amministrazione comunale per il recupero e la riqualificazione di alcuni spazi urbani.