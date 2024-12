Piazzarola, al voto trionfa Fattori. Lattanzi nuovo console di Solestà

La vittoria di Luca Fattori alla Piazzarola e l’elezione di Luigi Lattanzi a console di Porta Solestà. Questi i verdetti principali delle elezioni che ieri hanno richiamato alle urne il mondo quintanaro per il rinnovo dei comitati di sestiere. In tutto erano 4.308 gli aventi diritto, ovvero coloro che risultavano iscritti nei vari sestieri alla data del 15 settembre scorso. Ogni elettore poteva esprimere tre preferenze. Ma è bene procedere con ordine.

Alla Piazzarola hanno votato 287 iscritti su 319 (il 90%). Il nuovo caposestiere è Luca Fattori. Con lui in comitato ci saranno anche il candidato caposestiere sconfitto Gianni Marozzi, Fabio Cipollini (72 preferenze), Alfredo Bartoli (71), Andrea Frollo (71), Loreto Marozzi (64), Lorenzo Bartoli (59), Sabrina Pulsoni (54), Cristian Amorosi (50), Pierluigi Messidori (56), Enrico Celani (48), Rita Governatori (44) e Fabio Luzi (41).

A Porta Solestà si sono recati alle urne 1.349 votanti su 1.531 (88%). I gialloblù hanno eletto anche il nuovo console: sarà lo storico ex caposestiere Luigi Lattanzi a succedere al compianto Patrizio Zunica. Lattanzi ha ottenuto 877 preferenze, mentre il suo sfidante Federico Forlini si è fermato a 449. Il nuovo caposestiere sarà invece Andrea Mancini, a capo dell’unica lista gialloblù. Lo scrutinio delle schede per eleggere il nuovo comitato, però, è proseguita fino a tardi e i risultati saranno pubblicati sul Carlino di domani.

Così come per Porta Maggiore (680 votanti, pari al 66%), dove lo spoglio è andato per le lunghe: anche qui, però, c’era un’unica lista e Gino Petronio è stato eletto caposestiere.

A Porta Tufilla si sono recati alle urne in 252 sui 340 aventi diritto (il 74%). Lucio Sermarini è dunque il nuovo caposestiere rossonero, anche perché era in lizza solo una lista. In consiglio entrano Laura Cellini (109 preferenze), Gianluca Scaramucci (79), Gianluca Capriotti (73), Caterina Alfonsi (64), Gianluca Buratti (62), Romano Di Marco (61), Francesco Durinzi (56), Michael Di Salvatore (50), Andrea Mazzocchi (47), Alessandro Nespeca (38), Luca Angelini (38) e Gianluca Iachetti (32).

A Sant’Emidio (lista unica) hanno votato in 190 sui 249 iscritti (il 76%). Mariangela Gasparrini è stata confermata caposestiere per il terzo mandato consecutivo. In comitato ci saranno Enrico Angelini Marinucci (86 preferenze), Maria Antonietta Giacomini (78), Nikolas Giorgi (78), Lorenzo Spurio (38), Alessandro Cipollini (36), Giorgio Sirocchi (36), Andrea Amadio (35), Giacomo Cinelli (34), Matteo Diamanti (30), Mauro Renga (30), Sergio Gaspari (26) e Michael Calcagni (25).

Spoglio ‘lungo’ anche a Porta Romana, con il caposestiere uscente Gigi De Santis in netto vantaggio sull’avversario Stefano Volponi.

Matteo Porfiri