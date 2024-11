Piazzarola, che sfida. Fattori traccia la via:: "Torniamo a vincere la giostra con Dimarti"

Poco più di un mese. Manca poco, ormai, alle elezioni che, il 15 dicembre, coinvolgeranno il mondo quintanaro per il rinnovo dei comitati di sestiere e alla Piazzarola si accende la campagna elettorale. Dopo il guanto di sfida lanciato da Gianni Marozzi, candidato alla carica di caposestiere con la sua lista presentata in extremis, tocca all’altro aspirante presidente, lo storico tamburino Luca Fattori presentare il suo programma. Il tutto, tra l’altro, pochi giorni dopo essere diventato papà della piccola Elizabeth. "Abbiamo creato una lista con l’intento di unire idee e forze, formata da persone con precedenti esperienza in comitato e altre completamente nuove – spiega Fattori –. Non farò promesse elettorali, che fanno parte di un mondo politico che non mi appartiene, ma da sportivo mi pongo degli obiettivi e lavorerò con la mia squadra per realizzarli: la vittoria della Quintana e la promozione in A1 del gruppo sbandieratori e musici. In merito al primo, fortunatamente, il precedente comitato ha svolto un ottimo lavoro, lasciandoci in eredità una realtà molto solida con un cavaliere, Davide Dimarti, che ha dimostrato di competere tra i grandi nonostante la giovane età, insieme alla collaborazione con la scuderia Isola Azzurra. Crederci oggi, dopo il risultato di agosto, è facile e scontato, ma per arrivare a ciò sono stati fatti sforzi incredibili che sento il dovere di ripagare dando continuità a questo progetto e confermando nella lista coloro che un anno fa ci hanno creduto. Per il secondo obiettivo, invece, abbiamo inserito in squadra la responsabile del gruppo delle chiarine, quattro membri del gruppo tamburini e uno sbandieratore, in modo da poter essere ancor di più ‘dentro’ le esigenze dei ragazzi. Vogliamo portare sempre più in alto il nome e il valore della Piazzarola, primeggiando su tutti gli aspetti: a partire dal corteo storico, passando per la gara degli arcieri e arrivando alla pittura del ponte. Tutti aspetti, questi, per i quali il livello del nostro sestiere è altissimo. L’entrata nel terzo settore – aggiunge Fattori –, ci invoglia ad essere attivi a livello sociale, dando una mano dove possiamo e rivalorizzando il nostro quartiere duramente colpito dagli eventi di questo decennio (la storica sede di Sant’Angelo Magno non più agibile, ndr). Vogliamo portare sempre più persone al sestiere per formare veri quintanari. In lista, non a caso, abbiamo inserito persone da sempre impegnate nel sociale. Ringrazio chi ha voluto affiancarmi in questa avventura".

Matteo Porfiri