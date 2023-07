Piazzarola e Tufilla ad Asti

È tempo di campionati italiani per gli sbandieratori e i musici di due sestieri ascolani. Si tratta della Piazzarola e di Porta Tufilla, che nel weekend voleranno ad Asti, in Piemonte, per la Tenzone Argentea, il torneo di A2 promosso dalla Fisb. L’intento, per i biancorossi e i rossoneri, è quello di togliersi delle belle soddisfazioni, magari puntando alla promozione in A1. Nella cosiddetta Tenzone Aurea, in programma a settembre, ci sono gli altri quattro sestieri ovvero Porta Romana, Porta Solestà, Porta Maggiore e il neopromosso gruppo di Sant’Emidio. La ventesima edizione della Tenzone Argentea andrà in scena in piazza Castigliano, ad Asti appunto, da venerdì a domenica. Saranno venti i gruppi provenienti da tutto il paese che si contenderanno i primi tre posti, validi per la promozione in A1, mentre gli ultimi cinque nella classifica di combinata retrocederanno, loro malgrado, in A3, ovvero nella Tenzone Bronzea. Oltre ai due sestieri di Porta Tufilla e Piazzarola, parteciperanno al torneo anche gli Alfieri del Cardinal Borghese di Artena, i Musici e Sbandieratori Arquatesi, il Rione Cento di Lugo, il Gruppo Storico Città della Rocca di Monselice, la Contrada della Corte di San Polo d’Enza, il Rione Madonna delle Stuoie di Città di Lugo, Città Regia di Cava de’ Tirreni, il comitato Palio Borgo Don Bosco di Asti, la contrada Rione San Paolo di Ferrara, il gruppo sbandieratori del Palio di Asti, Borgo San Pietro, il Pozzo di Seravezza, il Rione Santa Caterina, le Terre Sabaude di Alba, l’Aps Tempesta di Noale, Borgo Veneto, le Torri Metalliane e la Torre Dei Germani.

Questi gli ascolani in gara. Per la Piazzarola: Singolo: Simone Salusti. Coppia: Simone Salusti e Giorgio Polucci. Piccola Squadra: Simone Salusti, Giorgio Polucci, Claudio Agostini, Alessio Sabbatini, Filippo Paolo Giorgi e Luca Celani. Grande Squadra: Simone Salusti, Giorgio Polucci, Claudio Agostini, Alessio Sabbatini, Filippo Paolo Giorgi, Luca Celani, Daniele Guarini e Fabio Celani. Musici: Riccardo Spinozzi, Giorgio Bonelli, Luigina Federici, Elisa Sirocchi, Riccardo Testa, Lucrezia Piermarini (tamburini), Sabrina Pulsoni, Chiara Camaioni, Alessandra Marozzi, Federica Desideri, Micaela Marozzi, Paola Piccinini, Angelica Fanini, Melissa Canala e Vanessa Canala (chiarine). Per Porta Tufilla, invece: Singolo: Piergiorgio Travaglini. Coppia: Piergiorgio Travaglini e Giacomo Parissi. Piccola Squadra: Piergiorgio Travaglini, Giacomo Parissi, Francesco Felicetti, Rocco Sermarini, Michael Di Salvatore e Emanuele Piccioni. Grande Squadra: Giacomo Parissi, Francesco Felicetti, Simone Cofini, Rocco Sermarini, Michael Di Salvatore, Emanuele Piccioni, Jacopo Cerini, Pietro Ragneni, Marco Marinelli, Piergiorgio Travaglini, Marco Mazzocchi e Giacomo Carosi. Musici: Federica Andreani, Chiara Armili, Valentina Camaioni, Francesca Capriotti, Roberta Fanelli, Federica Gentili, Flavia Iachetti, Alessia Latini, Beatrice Santucci (chiarine), Lorenzo Federici, Mattia Felli, Antonio Giorno, Giuseppe Panza, Matteo Paoletti, Chiara Parissi, Camilla Pasqualini, Augusta Tassoni, Ludovica Tassoni, Alessandro Veneranda e Cristian Vivani (tamburini).

Matteo Porfiri