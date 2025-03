Piazzarola volta pagina: "Morganti, che vuoto"

Momento particolare, al sestiere della Piazzarola, dopo le dimissioni del console Luigi Morganti, che ha deciso di lasciare la propria carica per motivi personali. L’ex coreografo, infatti, sta vivendo un periodo decisamente complicato che, complice anche l’avanzare dell’età, non gli permetterebbe di ricoprire tale ruolo come invece vorrebbe. Lunedì sera si è riunito il comitato di sestiere biancorosso, che ha ratificato le dimissioni. "Trovare le parole per rendere omaggio e ringraziare il nostro console è difficile e facciamo fatica a sentirci all’altezza di farlo – scrive la Piazzarola in una nota –. Quando figure come quella di Morganti escono dal mondo Quintana, inevitabilmente, lasciamo un vuoto incolmabile: vuoto che però deve portare a riflettere le generazioni presenti e future su quanto importante sia studiare, imparare e prendere ad esempio la storia che tali personaggi hanno faticosamente scritto ed impresso nella memoria e nelle pagine della nostra Quintana e del nostro sestiere".

Il comitato ha deciso di posticipare l’elezione del nuovo console dopo le Quintane del 2025. "Per prenderci il giusto periodo di riflessione, abbiamo optato così – prosegue la Piazzarola –. Terminiamo il comunicato con una semplice ma immenso grazie a Luigi Morganti. Certi che, seppur non più da console, possa aiutarci a scrivere, insieme, pagine importanti del nostro sestiere e della nostra Quintana". L’idea del comitato sarebbe quella di organizzare anche un momento ad hoc per permettere alla città di omaggiare Morganti come merita, magari in occasione di una delle due Quintane o prima di quella di luglio. "Grazie a voi tutti per le parole di affetto e stima nei miei confronti – la risposta dell’ormai ex console –. So di lasciare il sestiere in buone mani e con un cavaliere che prima o poi ci regalerà un palio. Viva la Piazzarola e viva la Quintana".

Nel frattempo, sempre nella riunione di comitato di lunedì sera, i biancorossi hanno anche definito il contratto con il secondo cavaliere, che sarà Aurelio Nencini di Pistoia. Lo scorso anno, tra l’altro, il ragazzo partecipò al corso per cavalieri che si svolse proprio ad Ascoli. La Piazzarola ha voluto dunque cautelarsi e inserire, alle spalle del giovanissimo Davide Dimarti, titolarissimo e amatissimo dai sestieranti, un altro cavaliere di riserva.

Matteo Porfiri