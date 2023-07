Piazzetta d'autore, una serata magica tra Lucio Dalla e Lucio Battisti

Ancora una serata magica per Piazzetta, nuovo appuntamento con la rassegna di musica d’autore del martedì. Appuntamento con Piazzetta d’autore, questa sera alle 21 con la grande musica firmata Lucio Dalla e Lucio Battisti, due artisti indimenticati e indimenticabili, con pochissimo in comune se non la grande musica e le emozioni che hanno prodotto. In scena musicisti del calibro di Lorenzo Girelli, voce e chitarra, Michele Sperandio alla batteria, Manuel Coccia alle tastiere, Davide Di Luca chitarra elettrica e Ivo Falasca al basso elettrico. Cinque musicisti con alle spalle una lunga carriera in svariati ambiti e generi musicali, dal pop al rock passando per il jazz, il folk e il metal, messi insieme dalla passione per le canzoni, la poesia, l’ironia e la genialità di Lucio Dalla. Il gruppo è nato per raccontare la storia straordinaria di Dalla, attraverso le sue canzoni più note e amate, è diventato poi naturale estendere il repertorio anche alla sterminata produzione di Battisti, quello di stasera è il primo concerto che la band dedicati a entrambi i nostri sacri della musica italiana, per una rassegna che davvero riporta nel cuore di tutti le emozioni grandi di canzoni come "Piazza Grande", "Stella di mare", "Emozioni", "Fiori rosa fiori di pesco". L’ingresso è gratuito.