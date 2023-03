Picchetto davanti alla Rsa "Organici scarsi e turni estenuanti"

I dipendenti della società Kos Care Srl, aderenti all’Unione sindacale di base e in servizio nella residenza ‘Anni azzurri San Giuseppe’ di San Benedetto, annunciano una manifestazione di protesta in seguito al già proclamato stato di agitazione. Il presidio è in programma lunedì, dalle 10.30, davanti la struttura sanitaria nella quale lavorano. "Operatori socio-sanitari e infermieri aderenti al nostro sindacato dipendenti della ditta Kos Care Srl che gestisce in accreditamento e convenzione con l’azienda sanitaria territoriale di Ascoli la Rsa ‘Anni azzurri San Giuseppe’ di San Benedetto – scrive in una nota Usb lavoro privato Ascoli – daranno seguito a una manifestazione per contestare pubblicamente il peggioramento delle condizioni di lavoro cui tutti loro sono sottoposti. Una situazione – si legge – diventata ormai insostenibile, nonostante le numerose segnalazioni inviate dal sindacato all’azienda, le diverse richieste d’incontro rimaste sempre inascoltate e la fumata nera al tavolo in prefettura. I lavoratori, unitamente al sindacato Usb, annunciano il presidio di lunedì per diverse motivazioni". "I motivi della manifestazione vanno dalla carenza di personale nel turno notturno – continua l’Usb lavoro privato Ascoli – alla necessità di implementazione del personale nei turni diurni, ma anche dalla mancanza di adeguati riposi in relazione ai turni adottati, ai ritmi e ai carichi di lavoro estenuanti, con il serio rischio di non poter rendere la dovuta assistenza ai pazienti e con inevitabile decadimento della qualità del servizio reso. E ancora, lamentano anche la difficoltà nel fruire delle pause intermedie giornaliere a causa dell’adozione da parte aziendale di turni spezzati da 10 ore di lavoro e 12 ore di impegno complessivo, con oggettiva difficoltà nelle attività di sorveglianza degli ospiti a causa della carenza di personale, dell’accumulo di ferie e permessi non fruiti".

I lavoratori "chiedono l’applicazione del giusto Contratto collettivo nazionale del lavoro di settore. Lamentano anche notevoli rischi muscolo-scheletrici e malattie professionali sul lungo periodo, e il rischio di stress da lavoro correlato. Il presidio del 13 marzo – conclude l’organizzazione sindacale – sarà l’inizio di una fase conflittuale messa in atto da lavoratrici e lavoratori, sostenuta da Usb, esausti e stanchi di una situazione inaccettabile che terminerà solo quando gli obbiettivi prefissati saranno raggiunti".

l. c.