Picchia la fidanzata malata Condannato a 7 mesi per lesioni

Il tribunale di Ascoli ha condannato alla pena di sette mesi di reclusione un 49enne residente lungo la vallata del Tronto. L’uomo, difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi, è stato riconosciuto colpevole dell’accusa di danneggiamento, lesioni personali e minaccia aggravate dal fatto che era legato alla vittima da una relazione sentimentale e che la stessa è affetta da gravi problemi di salute tanto da essere sottoposta ad amministrazione di sostegno. Una vicenda che ha avuto il suo culmine a settembre del 2021, dopo che i problemi all’interno della coppia si trascinavano da un po’ di tempo. Gli episodi più gravi, finiti all’attenzione della Procura della Repubblica di Ascoli sono avvenuti a cavallo fra il 20 e il 21 settembre del 2021. L’uomo il 20 è accusato di avere gravemente minacciato la donna pronunciando nei suoi confronti frasi molto pesanti che hanno fortemente turbato la donna affetta da minoranza psichica. La situazione è però degenerata il giorno successivo. La donna nello sporgere denuncia ha riferito di essere stata presa ripetutamente a schiaffi quel giorno tanto da dover far ricorso alle cure sanitarie a seguito delle lesioni provocate dai colpi inferti dal suo ex compagno. La vittima è stata medicata per un "trauma cranico e facciale causati dall’aggressione con esiti di vasta tumefazione ecchimotica periorbitaria sinistra". I sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni emisero una prognosi di 20 giorni. Nella violenta aggressione l’uomo quel giorno colpì anche una porta dell’appartamento della donna danneggiando la vetrata e la serratura. Danni li fece anche ad alcune suppellettili dell’abitazione dove avvenne il fatto. Al termine dell’istruttoria dibattimentale, il pubblico ministero ha chiesto una condanna a un anno e sei mesi di reclusione, facendo leva in particolare non solo sulla condotta censurabile dell’imputato ma soprattutto sul fatto di aver commesso i reati contro una persona malata e per questo sottoposta ad amministrazione di sostegno, alla quale era per di più legato sentimentalmente. Il giudice invece ritenuto come congrua una condanna a una pena inferiore, sette mesi con la sospensione della stessa. Annuncia comunque ricorso in appello la difesa dell’imputato che rivendica la sua innocenza rispetto alle accuse mosse nei suoi confronti dalla magistratura ascolana.

