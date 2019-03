Ascoli Piceno, 12 marzo 2019 – E' stata la figlia minorenne a farlo arrestare. Ora il 41enne risponderà di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. E' accaduto ad Ascoli, dove un 41enne ha picchiato la moglie, fermato solo dai carabinieri prima che la situazione degenerasse.

E' stata la figlia minorenne della coppia, che terrorizzata si era chiusa in bagno, a chiamare i carabinieri. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Ascoli per medicare lesioni varie guaribili in 40 giorni.

Per l'uomo, non nuovo a episodi di violenza familiare, è scattato l'arresto immediato per le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. È stato trasferito nel carcere ascolano di Marino del Tronto a disposizione dell'autorità giudiziaria.