Picchiata dall’ex marito orco Costretta a scappare seminuda

Maltrattamenti in famiglia, tentata violenza privata e lesioni aggravate. Di questo deve rispondere un ascolano di 58 anni denunciato dalla ex moglie che nel processo in corso davanti al tribunale di Ascoli si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocata Silvia Morganti; l’uomo è difeso dall’avvocato Pierluigi Acciaccaferri. Una vicenda che ruota intorno ad un rapporto affettivo che nel tempo si è deteriorato portando alla decisione della donna di separarsi. Ripetute sono state le aggressioni che la donna ha denunciato di aver subito dall’uomo fra il 2014 e il 2018 quando il marito si sarebbe reso responsabile di minacce, insulti, percosse che hanno instaurato un clima di grande tensione, tanto che nel 2015 il questore è intervenuto per ammonire l’uomo a compiere ulteriori atti di violenza nei confronti della moglie. Un’ammonizione che però non avrebbe spinto l’imputato a desistere, tanto che si sarebbero verificati altri episodi di violenza domestica. L’impianto accusatorio basato sul racconto della denunciante e delle forze di polizia intervenute in alcune circostanze riferiscono di lesioni provocate da percosse l’11 ottobre 2014, il 7 dicembre 2014, il 2 febbraio del 2015, il 2 febbraio del 2016, il 19 maggio 2018: si tratta di traumi contusivi al costato, alla testa, frattura di costole, causate da pugni e colpi vari. Il 20 agosto del 2017 l’imputato aggredì la moglie intimandole di andare il giorno dopo in questura a ritrattare quanto aveva precedentemente dichiarato; voleva che venisse revocata l’ammonizione del questore e per questo avrebbe percosso la moglie, sputandole addosso, stringendole le mani intorno al collo. La donna dovette fuggire precipitosamente, seminuda, per trovare riparo nell’abitazione di una vicina. Il 19 maggio 2018, dopo essere stata colpita, la donna si recò al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni per essere medicata.

Lì la inseguì in auto il marito che la raggiunse nei pressi della sbarra d’ingresso colpendola al volto con un pugno. Una volta dentro l’ospedale la vittima chiamò la polizia e intervenne una volante che raccolse la sua deposizione e quella del marito. Altri episodi ancora sono avvenuti con la donna insultata pesantemente dal marito in presenza di familiari e altre persone. Un clima di grande tensione e sofferenza che la donna ha riferito ieri al giudice Miccoli che presiede il processo a carico del marito che professa la sua innocenza.