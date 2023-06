’Picchietto d’oro’ show Che bravi questi bimbi

Applausi a scena aperta, a Monticelli, per i finalisti della prima edizione del ‘Picchietto d’Oro’, il concorso musicale organizzato dall’accademia Music House e dedicato ai giovani talenti della musica. L’atto conclusivo della kermesse, infatti, è andato in scena nel piazzale della parrocchia dei Santi Simone e Giuda, in concomitanza con la storica festa che annualmente anima il popoloso quartiere cittadino. Tanti i bambini che si sono esibiti sul palco, di fronte a una qualificata giuria e a un pubblico delle grandi occasioni. Due le categorie previste. Per quanto riguarda i ‘Baby’, ovvero i bimbi di età compresa tra i quattro e i cinque anni, si sono classificati al primo posto, meritatamente a pari merito, tutti e tre i finalisti. Si tratta dell’ascolano Mattia Andreucci, Beatrice Mancini di Avezzano e Ilaria Marinelli di Pagliare. Nella categoria ‘Junior’, invece, ha trionfato l’ascolana Chiara Bachetti. Ogni concorrente si è esibito con un brano tratto dalla storia dello ‘Zecchino d’Oro’ e, di certo, non sono mancate le emozioni. Anche qualche risata, dovuta alla simpatia espressa da tutti i bimbi, ha arricchito ulteriormente la serata, coordinata al meglio dal direttore artistico Andrea Luzi e dall’insegnante Caterina Tancredi. Sul palco, poi, si sono esibite anche alcune band composte dagli allievi dell’accademia Music House, oltre ad alcuni cantanti solisti. La prima edizione del ‘Picchietto d’Oro’, dunque, è andata in archivio con grande successo e l’appuntamento è già stato rinnovato per il prossimo anno. Prezioso, per la riuscita della serata, il contributo offerto da Nacor Fischetti, che ha curato la regia audio, mentre il service audio e luci è stato gestito da Andrea Laureti e Francesco Forti.

Matteo Porfiri