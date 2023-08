’Piccola odissea’ al chiostro Sant’Agostino

Secondo appuntamento con il teatro classico del Tau, domani, alle 21.30, al chiostro di Sant’Agostino. In scena ‘Piccola Odissea’ con Andrea Pennacchi che restituirà al pubblico il sapore della narrazione orale dell’opera considerata ‘il racconto dei racconti’, proponendone una versione a più voci, che dà il giusto peso anche alla ricca componente femminile, con le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, Gianluca Segato e Annamaria Moro. Lo spettacolo è una produzione Teatro Boxer. Il Tau, promosso dall’Amat con il sostegno di Regione Marche, MiC e dei 17 Comuni del territorio tra i quali quello di Ascoli, non è solo un’ampia rassegna di spettacoli, ma ad arricchire la proposta per il pubblico ci sono gli AperiTau. Prima dello spettacolo, dalle 19, visita alla scoperta della Ascoli romana, con partenza da piazza Arringo con la guida turistica Gianfranca Florio. Per informazioni: 0736298770.