Piccola pesca, scontro:: "Siamo stati noi a chiedre la struttura"

Non si è fatta attendere la risposta degli operatori del mercatino della piccola pesca di San Benedetto alle parole del consigliere comunale di Europa Verde, Paolo Canducci. I pescatori chiedono scuse pubbliche, sottolineando che tutti coloro che occupano i banchi hanno effettivamente un’imbarcazione e continuano a portare avanti l’attività "tra mille sacrifici, in un settore già segnato da enormi difficoltà". "La cosa che ci fa più arrabbiare – affermano – è che Canducci sostiene che non ci sia stato confronto. In realtà siamo stati proprio noi, come operatori, a chiedere di poter realizzare la struttura in quel modo. Con questa amministrazione abbiamo trovato finalmente il dialogo, mentre quando lui era assessore abbiamo ricevuto solo silenzi". I pescatori ricordano anche l’impegno economico sostenuto: "Negli ultimi due anni abbiamo versato circa centomila euro, sanando le posizioni pregresse con una transazione. Siamo tutti in regola con i pagamenti. Per quindici anni nessuno si è occupato del mercatino, tutte le spese le abbiamo dovute sostenere noi, poi l’assessore Camaioni e il sindaco Spazzafumo hanno trovato le risorse per far partire l’intervento". Per gli operatori, quindi, parlare di mancata condivisione è "l’ennesima bugia". "Il progetto non è stato imposto dall’alto – ribadiscono – ma nasce da una nostra precisa richiesta. È un’opera che serve a noi, che viviamo di pesca, non a creare spazi commerciali estranei alla marineria".

e.l.