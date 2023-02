Piccole botteghe abbandonate: "Sono stato costretto a chiudere"

di Sabrina Vinciguerra

Durante la pandemia, quando non si poteva uscire di casa se non per fare la spesa, quando non si poteva andare oltre il confine del proprio comune, le piccole botteghe sono state una vera salvezza per i cittadini, soprattutto per i più anziani. Oggi, quelle stesse botteghe, che in lockdown vedevano i titolari farsi in quattro per effettuare anche le consegne a domicilio, sono state nuovamente abbandonate dai clienti che sono tornati a riempire i grandi supermercati e i centri commerciali. Così un po’ alla volta, con la complicità dell’inflazione, il conseguente aumento dei prezzi sulle forniture e le pesanti bollette quasi triplicate, le botteghe, anche storiche, soprattutto nei centri cittadini stanno scomparendo, da Ascoli a San Benedetto. Basta guardare cosa è rimasto del Tosti Break di Ascoli, una serranda abbassata e colorata solo dai writers. Il Tosti Break di Luigi Tosti, in via Dante Alighieri, in pieno centro in Ascoli, ha abbassato la saracinesca ad ottobre del 2022. E si porta con sé l’esperienza di tre generazioni nel settore alimentare. "Ho deciso di chiudere l’attività – ha detto Luigi Tosti – perché sono un ascolano fanatico della propria città, una città di una bellezza straordinaria che però non viene tutelata in nessun modo, il centro oramai è morto. Impossibile andare avanti se non sei un associato o affiliato e hai da sostenere anche un mutuo o l’affitto".

Luigi pagava 1.200 euro di affitto al mese per un negozio di 30 metri quadrati. "Ed ho scoperto – va avanti – che pagavo anche poco rispetto a molti miei colleghi. In centro per un negozio di circa 30 metri quadrati si paga dai 1.600 euro al mese in su per locali totalmente da rifare".

All’affitto, poi, si aggiungono le altre spese...

"Assolutamente sì, i prezzi sono arrivati alle stelle, pensate che qualche fornitore oramai non voleva più farmi nemmeno il prezzario poiché mi diceva che tanto dopo 20 giorni i prezzi sarebbero aumentati ancora, per non parlare delle bollette, quella della luce prima si aggirava intorno ai 350 euro al mese, ora siamo arrivati a più di 1.100 euro. Non aveva più senso portare avanti l’attività anche perché il Covid pare aver tirato fuori il peggio dalle persone. Quello che i clienti chiedevano a me non lo chiedono mica quando vanno al centro commerciale, certo lì non trovano nessuno con cui interfacciarsi. Non me la prendo tanto con le istituzioni ma con le persone, se non cambiano abitudini, come possiamo mantenere vivo il centro? Preferiscono andare al centro commerciale".

Ma in pandemia facevano spesa da lei...

"Di tutti quei clienti, finito il lockdown, non ho visto più nessuno, uno solo in realtà. In pandemia abbiamo lavorato bene, iniziavamo alle 5 del mattino e finivamo alle 21. Facevamo anche in media 30 consegne a domicilio al giorno rischiando di lasciare scoperto il negozio poiché non potevo prendere altro personale".

Pentito di aver chiuso?

"No, anzi faccio tutt’altro e lavoro 8 ore al giorno. Prima ero impegnato h24, ora posso finalmente godermi un po’ la famiglia, ma spiace vedere Ascoli sempre più vuota".