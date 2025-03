’Piccole donne’ stasera in teatro

Questa sera alle 21 la Compagnia dell’Alba porterà in scena al Delle Energie di Grottammare lo spettacolo ’Piccole donne. Il Musical di Broadway’ nella versione italiana di Gianfranco Vergoni con regia e coreografia di Fabrizio Angelini e la partecipazione straordinaria di Antonella Morea. Lo spettacolo è stato proposto dal comune di Grottammare e dall’Amat con il contributo di MiC e Regione Marche e la collaborazione dell’Associazione Culturale Profili Artistici. La biglietteria sarà aperta al botteghino del Teatro dalle 19,30. ’Piccole donne. Il Musical di Broadway’ è l’adattamento del romanzo di culto di Louisa May Alcott, del 1868, che la compagnia dell’Alba presenta in versione musical di Broadway grazie ad uno speciale accordo con Music Theatre International. ’Piccole donne’ racconta le storie delle quattro sorelle March: Meg, Beth, Amy e Jo – all’epoca della Guerra di Secessione americana.