Piccole e medie imprese: "Opportunità con l’estero"

Le piccole e medie imprese del territorio, che vogliono aprirsi a nuovi mercati all’estero, potrebbero trovare un importante supporto attraverso la Società di Internalizzazione delle imprese del gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Simest). Di recente, infatti, Sandro Donati, presidente della Banca del Piceno, è stato nominato consigliere di amministrazione della Simest. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea degli azionisti, che ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, in carica per il triennio 2025-2027.

"È per me un grande onore poter contribuire alla missione di una realtà che rappresenta un pilastro fondamentale nel sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane – ha dichiarato Donati – Vedo questa nomina come servizio per le aziende del territorio e non come un vanto personale e per questo desidero ringraziare il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) che ha inteso segnalare un rappresentante del centro Italia, che non vi era mai stato. Metterò a disposizione tutte le competenze e l’esperienza maturate negli anni in tema di supporto alle imprese, con l’obiettivo di contribuire a rendere l’azione di Simest sempre più efficace nel promuovere la crescita globale del Made in Italy. La società opererà in piena coerenza con le linee strategiche di sviluppo dell’azionista Cassa Depositi e Prestiti controllata dal Mef e in sinergia con le politiche di crescita e di indirizzo del Governo, affinché Simest continui a essere un punto di riferimento per le aziende italiane che guardano ai mercati esteri come motore di sviluppo e competitività".

Donati ha poi spiegato che l’anno scorso Simest ha concesso prestiti agevolati ad aziende italiane per oltre 6 miliardi di euro di cui 1,7 a fondo perduto. "E’ un periodo complicato per molte piccole e medie imprese del nostro territorio – ha aggiunto Sandro Donati –. Aprire un nuovo mercato all’estero attraverso il Simest – può rappresentare un aiuto importante". Il sodalizio fa parte del gruppo Cdp che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività. Azionisti sono Cassa Depositi e Prestiti, che la controlla al 76%, e un nutrito gruppo di banche italiane, fra cui Iccrea, oltre ad associazioni imprenditoriali. Simest affianca l’impresa per tutto il ciclo di espansione all’estero, dalla prima valutazione di apertura verso un nuovo mercato, all’espansione attraverso investimenti diretti.

Marcello Iezzi