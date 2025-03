"Piccole imprese, sfida complessa"

La situazione che stanno vivendo le piccole imprese del Piceno messa in evidenza dalla CNA di Ascoli è stata confermata dal direttore Francesco Balloni. Direttore, sono tante le attività del Piceno che sono in sofferenza a causa dei rincari sulle bollette dell’energia?

"Le piccole imprese del Piceno stanno affrontando una sfida resa sempre più complessa dai rincari di luce e gas. Per noi è fondamentale che il Governo intervenga con misure strutturali per ridurre il costo dell’energia per le Pmi e garantire loro condizioni di competitività adeguate. Occorre intervenire al più presto, anche attraverso degli incentivi che consentano alle imprese di investire sull’autoproduzione di energia, favorendo contestualmente la costituzione di comunità energetiche. Se da un lato le scelte della Regione Marche procedono in questo senso, dall’altro il Governo deve garantire tempestivamente l’operatività del fondo da 320 milioni di euro a favore delle micro e piccole imprese per l’installazione di impianti fotovoltaici e mini eolici per l’autoconsumo di energia, una misura fortemente sostenuta da CNA che potrà contribuire in maniera determinante a ridurre i costi delle bollette".

Territorio piceno che deve anche fare i conti con una diminuzione delle aziende?

"Vero e in un momento storico in cui il Piceno è chiamato a contrastare in ogni modo la diminuzione delle aziende attive e il rischio spopolamento, il nuovo aumento delle bollette rappresenta l’ennesimo ostacolo sulla via di chi fa impresa e contribuisce allo sviluppo del nostro territorio. Come CNA chiediamo delle misure concrete che possano supportare le famiglie e le imprese nella gestione di questa nuova crisi energetica, attraverso politiche di contenimento dei costi e un sostegno mirato a chi più ne ha bisogno. Non possiamo permettere che questi aumenti diano il via a fenomeni speculativi e sfocino in una nuova emergenza che potrebbe compromettere le prospettive di un inverno più duro del previsto".

Valerio Rosa