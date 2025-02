Il Consiglio comunale ragazzi di Montefiore dell’Aso partecipa al Carnevale storico della località collinare che è pronta ad accogliere centinaia di visitatori da tutto il territorio. Un carnevale che vede tutti protagonisti attraverso nuove iniziative affinché la festa sia sempre migliore, fanno sapere dall’amministrazione. L’iniziativa ‘Piccoli carristi crescono’ vede la realizzazione di laboratori per giovani carristi e carriste. Domani alle 11 il laboratorio si terrà con il Carro di via Trieste e il Carro di via Gentile. Sabato 22, sempre alle 11, i laboratori si svolgeranno con i Carri di Piazza, di Piazza Antognozzi, il Carro M&M e il Carro SGS. Ma in questi giorni a Montefiore non è solo Carnevale. Domenica è in programma l’assemblea annuale degli associati all’Avis, che si terrà nella sala Partino del Polo museale San Francesco. Alle ore 16,30 vi sarà la consegna delle benemerenze.