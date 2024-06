Piccoli comuni: ok Grilli, Ortolani e Del Duca

Nessuna sorpresa nei tre Comuni più piccoli nei quali i cittadini sono tornati alle urne. A Montemonaco, ad esempio, la sindaca uscente Francesca Grilli è stata riconfermata con addirittura il 79 per cento delle preferenze da parte degli elettori. Battuto, senza troppi complimenti, lo sfidante Elio Costantini, che si è fermato al 20 per cento. "Vogliamo ringraziare tutti i 282 montemonachesi che hanno creduto in noi – commenta Francesca Grilli, che può così avviare il suo secondo mandato di fila –. Grazie a tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia nella nostra lista e ci hanno di nuovo affidato il compito di amministrare Montemonaco. Vorremmo dire tante altre cose, ma questo è il momento di condividere la nostra felicità e il nostro orgoglio per la conferma che ci è stata accordata".

A Palmiano, invece, vittoria per Emidio Ortolani, vicesindaco uscente che nella sua lista annovera anche l’ormai ex primo cittadino Giuseppe Amici. Ortolani ha ottenuto 79 voti sui 136 complessivi (pari al 58 per cento), battendo lo sfidante Marco Mariani (40 per cento) e Gianluca Capriotti (quest’ultimo con una sola preferenza).

Infine, a Montedinove confermato il sindaco uscente Antonio Del Duca che con l’86 per cento dei voti ha battuto Pietro Mazzoni. Altri cinque anni per il primo cittadino.

m.p.