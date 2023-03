Piccoli gesti per salvare il pianeta

Noi come ragazzi appartenenti alla generazione green possiamo compiere gesti piccoli ma concreti che possono salvare gran parte del pianeta. Queste sono solo alcune azioni che noi possiamo intraprendere per aiutare il nostro pianeta che da anni è compromesso dall’attività umana: ridurre il consumo di acqua, chiudendo il rubinetto quando ci laviamo il viso o i denti; muoverci a piedi, in bici o con i mezzi anziché utilizzare la macchina che inquina molto; spegnere gli stand by degli elettrodomestici; pulire casa con prodotti ecologici; non sprecare energia elettrica, quindi spegnere la luce di una stanza quando non siamo al suo interno; utilizzare borracce per non utilizzare plastica e lattine in alluminio; ridurre il consumo di oggetti monouso. In inverno vestirsi con abiti più pesanti per non accendere il riscaldamento. Riciclare di più per produrre meno, differenziando i rifiuti e consentendo ai materiali di scarto di essere convertiti in altri prodotti. Utilizzare meno carta, non stampando fogli non strettamente necessari; scegliere prodotti biologici, che significa proteggere la terra coltivata e diminuire l’impatto ambientale, premiando una produzione natural.