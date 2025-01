’Piccoli imprenditori crescono’, la festa finale con Giovanni Muciaccia

Oggi dalle ore 16.30 alle 18, presso il Centro commerciale Al Battente di Ascoli, si svolgerà la ‘Grande festa finale’ del progetto ‘Piccoli imprenditori crescono’. L’evento sarà presentato da Giovanni Muciaccia, storico conduttore della trasmissione Rai per ragazzi ‘Art Attack!’. Nel corso del pomeriggio, ci sarà la premiazione delle classi che hanno partecipato al progetto e al divertente laboratorio creativo. Inoltre, durante la festa, il ricavato dei Mercatini di Natale 2024 verrà donato al reparto di Pediatria e alla Clinica pediatrica della ‘Fondazione Ospedale Salesi’ di Ancona. Il progetto ‘Piccoli imprenditori crescono’ ha coinvolto oltre 300 alunni delle scuole Primarie e Secondarie di I Grado del Comune di Ascoli e dei Comuni limitrofi, in un percorso studiato per vivere un’esperienza ludica e formativa, con l’obiettivo di trasmettere ai bambini alcune nozioni di educazione finanziaria.