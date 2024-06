Piccoli marinai crescono con il Circolo nautico

Piccoli marinai crescono all’Isc Centro di San Benedetto con il progetto Vela a Scuola promosso dal Circolo Nautico sambenedettese per accrescere nelle giovani generazioni una più consapevole cultura del mare. L’iniziativa ha coinvolto le classi seconee A, B, C, e terze C e D della scuola Primaria Marchegiani e le seconde A e B della sede Ragnola e si è sviluppata in due fasi. La prima ha previsto tre incontri, distribuiti nei mesi di febbraio, marzo ed aprile, in classe, tenuti da istruttori Fiv, in cui gli alunni sono stati impegnati in attività laboratoriali, per conoscere i tipi di imbarcazioni, i venti, come si guida un optimist, i nodi e le gare.

La seconda fase si è sviluppata nel mese di maggio con un’uscita in barca a vela vera e propria. Durante una delle uscite alcuni bambini hanno anche visto i delfini nuotare accanto alla loro barca. È stata un’iniziativa che ha riscosso grande entusiasmo e curiosità in tutti gli alunni e ha dato loro anche l’opportunità di riflettere su vari aspetti: bellezza e rispetto dell’ambiente, valorizzazione del territorio, promozione dello sport velico.

Del resto l’unico modo per imparare a proteggere il mare è conoscerlo da vicino. Le lezioni di vela aiutano i bambini ad avvicinarsi all’elemento acqua, ma anche a iniziare a capire il ruolo del vento e delle correnti, oltre che a sviluppare capacità di orientamento. Gli oceani e i mari sono in pericolo a causa delle attività umane: dalla pesca intensiva all’inquinamento da carburante, fino ai rifiuti gettati come fosse una discarica a cielo aperto e agli effetti del surriscaldamento globale dovuti al consumo scellerato di combustibili fossili. L’Adriatico in particolare da diversi anni sta facendo registrare

temperature tropicali, flora e fauna soffrono: chi meglio dei più giovani per invertire la rotta.