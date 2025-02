"Piccoli ritocchi ma annunciati"

La pasticceria ristorante Boccascena, davanti al Teatro Ventidio Basso, nel tempo è diventata uno dei punti di riferimento degli amanti delle ‘cose buone’: paste, dolci, ma anche salati, primi piatti e gustosi taglieri. Il locale è oggi gestito dal pasticcere Giuseppe Vagnoni e da Valerio Girolami, con Paride che rimane comunque il supervisore di tutte le attività.

Valerio avete messo un cartello sul bancone dove annunciate gli aumenti: una correttezza nei confronti dei vostri clienti?

"Abbiamo ritenuto opportuno annunciarlo con un certo anticipo. La nostra produzione di pasticceria, infatti è realizzata con prodotti di altissima qualità e soprattutto viene prodotta ogni giorno artigianalmente all’interno dei nostri locali. Il sapore, la consistenza e la fragranza ne costituiscono la nostra priorità, ma i continui aumenti delle utenze, del costo delle materie prime e di produzione ci hanno costretto ad aumentare i prezzi a partire dal 1’ marzo".

Come sta reagendo la clientela?

"Per ora bene, hanno apprezzato la nostra correttezza e, comunque, saranno aumenti contenuti. Un cornetto classico al banco passerà da 1.30 euro a 1.50, mentre al tavolo da 1.50 a 1.80 euro. Le paste più ricche e particolari costavano già 2 euro e il prezzo non verrà modificato. D’altronde abbiamo avuto un aumento nei costi dell’energia di quasi mille euro e siamo arrivati a 3.500 euro al mese. Decisamente troppo. E poi ci sono il cacao, ma anche il caffè, che stanno registrando costi decisamente alti. E per questo motivo, sono sempre più diffusi i locali che preferiscono rivolgersi alle pasticcerie industriali. Comprano i cornetti surgelati e li scaldano, risparmiando tutti i costi di lavorazione, anche se poi somministrano prodotti di non di eccelsa qualità".

v. r.