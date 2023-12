’Picena Non Vedenti Carlo Malloni’, donazioni da due associazioni

Un bel pomeriggio vissuto all’insegna della collaborazione tra associazioni del territorio. E’ quanto andato in scena domenica scorsa al parco Tasselli di Porta Romana. La ‘Picena Non Vedenti Carlo Malloni’, infatti, società ascolana di torball, alla presenza dell’assessore comunale alle politiche sociali Massimiliano Brugni, ha ricevuto due donazioni da altrettante realtà: l’associazione ‘Bella Coggg’ di San Benedetto e ‘Catapoint’ di Cupra Marittima. La prima ha effettuato una donazione in denaro, mentre la seconda (oltre anche in questo caso a una somma di denaro) ha contemporaneamente donato delle chiavette Usb contenenti file audio con guide alla vela. per far apprendere ai ragazzi le principali nozioni.