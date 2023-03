Picena Non Vedenti senza punti

Fine settimana amaro per la ‘Picena non Vedenti’, che non riesce a portare a casa punti dalla lunghissima trasferta di Bolzano. Nella città altoatesina, ed in contemporanea anche a Ragusa, sono infatti andati in scena i due concentramenti del campionato nazionale di serie A di torball. Nelle sei partite disputate, per la Picena, sono arrivate altrettante sconfitte. Molte però le assenze nella compagine ascolana, tanto che sono scesi in campo, alternandosi, anche l’atleta vedente Enrico Castelli e l’allenatore Giovanni Palumbieri. Quest’ultimo, fra l’altro, ha messo a segno diversi gol. "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi" ha detto lo stesso Palumbieri.