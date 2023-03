’Picena non vedenti’ show

Un weekend da ricordare, quello appena trascorso, per la squadra ascolana della ‘Picena non vedenti Carlo Malloni’ e i suoi atleti che, nella prima fase della Coppa Italia disputata a Bergamo, sfoderano grandi prestazioni e si qualificano alla fase finale di torball, la disciplina sportiva dedicata ai ragazzi ciechi oppure ipovedenti. Ma andiamo con ordine. Nella prima partita di sabato sconfitta netta per 8-3 contro i padroni di casa del Bergamo che ogni anno lottano per lo scudetto. Nella seconda gara, invece, arriva la prima vittoria, per 7-5 contro l’ostica Olimpia Cosenza che milita in serie B. Ma è la domenica che va in scena la prestazione più bella, un 3-2 nel derby con il Teramo che risulterà decisivo ai fini della qualificazione. Nell’ultima gara, arriva una sconfitta per 5-3 contro il Colosimo Napoli. Qualificandosi alla fase finale le prime tre squadre di ogni raggruppamento, la ‘Picena non vedenti’ si piazza al terzo posto a pari merito con il Teramo, ma sono decisivi gli scontri diretti che premiano la società ascolana. La ‘final six’ si giocherà il 27 e 28 maggio in una sede ancora da definire. "Volevamo riprendere il ritmo partita e prepararci alle difficoltà del campionato - commenta soddisfatto il presidente Marco Piergallini –. Invece ci siamo superati, andando oltre le nostre aspettative. Per noi è la prima volta che ci qualifichiamo alla fase finale di Coppa Italia e questo rappresenta un grande orgoglio per la nostra società". Matteo Porfiri