Picenambiente a controllo pubblico. Nuovi spiragli, ma strada in salita

Come andrà a finire la questione Picenambiente? La partecipata diventerà società a controllo pubblico o l’amministrazione comunale lascerà tutto così com’è? Nell’incontro tenutosi alcuni giorni fa tra i soci pubblici il vertice di Viale De Gasperi ha ottenuto nuovi consensi all’iniziativa, ma la strada è ancora tutta in salita, visto che mancano ancora tante tessere per comporre il mosaico. All’ultimo rendez vous, intanto, hanno partecipato Cupra, Monsampolo, Cossignano, Castel di Lama, Montemonaco, Acquaviva e Monteprandone: la trasformazione della società in controllata avrebbe intercettato il consenso di tutti i convenuti, e visto che San Benedetto era già riuscita a mettere d’accordo il 34% delle quote pubbliche, l’operazione potrebbe andare in porto. Resta da capire, comunque, cosa intendano fare quote importanti come quella di Grottammare, che detiene il 5,82% della Picenambiente. Ogni tassello, in questa partita, si rivela importantissimo: va ricordato, infatti, che il pacchetto pubblico costituisce la maggioranza della società, ma per poco, visto che si attesta al 50,41% del totale. Il resto si distribuisce fra tre società principali, ovvero Eco Nord (25,27%), Deco (21,8%) e Seab (2,48%).

Questo vuol dire che se anche un solo socio pubblico dicesse di no, il progetto potrebbe saltare, e ad oggi mancano ancora, all’appello, i comuni di Offida, Ripatransone, Castignano, Appignano, Maltignano, Folignano e, appunto, Grottammare. Da questo momento in avanti, comunque, l’amministrazione sambenedettese intende portare avanti il tutto non più con incontri allargati, ma con confronti individuali. Se tutti i soci che compongono la maggioranza fossero d’accordo, si passerebbe alla fase successiva, ovvero la stipula di patti parasociali che renderebbero il controllo pubblico effettivo. Secondo quanto sancito dal Tar Marche, infatti, la condizione necessaria e sufficiente a fare della Picenambiente una controllata non è la maggioranza delle quote, ma la presenza di ‘comportamenti concludenti’ fra i soci pubblici. Per parte della minoranza consiliare, comunque, questa condizione non sarebbe affatto necessaria: alcuni membri dell’opposizione, infatti, ritengono che per statuto la Picenambiente sia già una società a controllo pubblico rafforzato, e non un semplice partenariato pubblico-privato. È per questo motivo che già l’autunno scorso venne chiesto di inserire la partecipata nel bilancio consolidato, cosa che non è avvenuta né nel 2022, né nel consolidato attuale.

Giuseppe Di Marco