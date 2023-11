Picenambiente, i giochi sono fatti

Sulla Picenambiente, almeno per i prossimi anni, non verrà apposto il bollino del controllo pubblico. L’epilogo dell’annosa vicenda, affondata nei tecnicismi, è ormai reso chiaro dalla combinazione del documento prodotto dal comune sambenedettese, con il volere esplicitato da una porzione del pacchetto pubblico. Il vertice comunale infatti, dietro pressione della minoranza, aveva commissionato un approfondimento sulla possibilità di qualificare la Picenambiente come società a controllo pubblico. Dall’istruttoria ora emerge un parere nettissimo, e che lascia ben poco margine di manovra al civico 124 di Viale De Gasperi. Per operare una svolta di questo tipo, infatti, secondo gli uffici sarebbe necessario attivare forme di coordinamento istituzionale tra i soci pubblici. Insomma, i cosiddetti patti parasociali fra i componenti della compagine pubblica. Parrebbe uno spiraglio, ma così non è: la fetta pubblica infatti costituisce il 50,41% della torta, e questo vuol dire che anche solo uno dei comuni può determinare il successo o il fallimento dell’operazione. E si dà il caso che alcune settimane fa, il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi abbia fatto capire di non essere interessato a portare avanti l’iniziativa. Un ‘no’ peraltro impossibile da rattoppare, visto che Grottammare detiene il 5,82% del totale. Insomma, a meno di ribaltoni o nuovi pareri legali, i giochi sono fatti.

A chiedere che la Picenambiente fosse considerata come una società controllata era stata parte dell’opposizione, fra cui, in primis, Giorgio De Vecchis e Luciana Barlocci, ma anche Simone De Vecchis: i tre consiglieri che si sono candidati con la coalizione di Spazzafumo e che poi hanno deciso di passare all’altra ala dell’emiciclo. Per loro, la Picenambiente sarebbe a controllo pubblico ‘rafforzato’ da statuto. Ma la ricostruzione operata dalla macchina amministrativa dice il contrario. A negare quest’interpretazione sarebbe il Testo Unico delle Società Pubbliche, ma anche un recente orientamento del Mef, secondo cui le amministrazioni esercitano un controllo sulle società "congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato". Sempre il Mef, peraltro, ha chiarito in tal senso i soci pubblici dovrebbero essere in grado "tramite comportamenti concludenti, di approvare le delibere dell’assemblea della società, e in particolare, quella di nomina e revoca dei componenti del suo organo di gestione, così da poterne influenzare in maniera determinante l’operato".

Giuseppe Di Marco