Picenambiente, si allontana l’idea del controllo pubblico

Si allontana la possibilità che la Picenambiente venga ricondotta nel calderone del controllo pubblico. L’amministrazione comunale, nonostante le intenzioni esplicitate mesi fa, sembrerebbe attribuire un peso notevole alla sentenza del Tar risalente al 2019, con cui veniva sancito che la società partecipata non poteva essere considerata nel novero delle controllate comunali basandosi sul solo fatto che il pacchetto di maggioranza fosse detenuto da soci pubblici. Il vertice di Viale De Gasperi, va detto, non ha ancora espresso una posizione ufficiale nel merito: in teoria, il sindaco Spazzafumo e l’assessore Pellei sarebbero ancora impegnati ad approfondire la questione sotto il profilo legale. Secondo indiscrezioni, però, si dovrebbe optare per il mantenimento dello status quo, che vede la Picenambiente società coprotagonista di un partenariato pubblico-privato. D’altro canto, alla sentenza del Tar Marche, che di fatto annullò la precedente ricognizione delle partecipate, la precedente amministrazione non oppose ricorso in Consiglio di Stato, giudicandolo non opportuno. Dopo quattro anni, pertanto, il pronunciamento del tribunale amministrativo farebbe giurisprudenza, anche se il 50,41% della società è detenuto da 29 comuni del Piceno. Il restante 49.59%, invece, è posseduto da Eco Nord (25,27%), Deco (21,8%), Seab (2,48%) e dalla stessa Picenambiente (0,04%). Va anche detto che, nella compagine pubblica, il 19,36% è proprietà del comune di San Benedetto, che quindi si configura come ente capofila. E infatti è con stupore che il consiglio rivierasco accolse la decisione, presa alcuni mesi fa dall’amministrazione, di esprimere il proprio parere solo a valle di audizioni individuali con gli altri soci pubblici. È vero, infatti, che la somma degli altri comuni supera abbondantemente il 30% della torta, ma è altrettanto vero che nessun altro ente si avvicina al pacchetto sambenedettese, eccezion fatta per il consorzio dei comuni montani (11,1%), la cui percentuale, però, è spalmata su otto amministrazioni comunali. E d’altro canto ancora non si sa nulla delle citate audizioni che l’assessore Pellei, coadiuvato dalla segreteria generale, ha svolto nel recente arco temporale. L’iter intrapreso dal vertice comunale, per tutti questi motivi, ha fatto storcere il naso a membri della maggioranza come Giorgio De Vecchis e Luciana Barlocci, che infatti hanno abbandonato la coalizione di appartenenza per approdare ai banchi dell’opposizione. Il tema, quindi, è stato riesumato da Simone De Vecchis, anche lui passato in minoranza, che con propria interrogazione ha esortato il sindaco a relazionare su quanto fatto in questi mesi e sull’orientamento eventualmente scelto. Sarà da capire, infine, cosa ne pensino Giselda Mancaniello e Barbara De Ascaniis, membri della maggioranza favorevoli all’approfondimento.

g. d. m.