Piceno Aprutina, obiettivo rotatoria: "Siamo fiduciosi, passi in avanti"

La realizzazione della rotatoria in via Piceno Aprutina, all’altezza dell’incrocio di Villa Pigna, torna ad essere una priorità per l’amministrazione comunale di Folignano. Il tratto, in passato, è stato teatro di numerosi incidenti stradali di grave entità, alcuni dei quali perfino mortali, tanto che più volte si era palesata la necessità di intervenire per renderlo meno pericoloso. Il sindaco Matteo Terrani, dunque, ha convocato nuovamente un summit con gli altri enti coinvolti: Provincia, Comune di Ascoli e Anas.

La rotatoria verrebbe realizzata in corrispondenza dell’intersezione tra la stessa Piceno Aprutina e le strade comunali di via Barbarana e via Bologna, al confine proprio tra il territorio folignanese e quello ascolano. "Questo è il terzo incontro che promuoviamo per accelerare l’iter della realizzazione della rotatoria e ringrazio tutti gli enti interessati per la disponibilità – spiega il sindaco Terrani –. Siamo fiduciosi: restano adesso da compiere i passaggi sul versante urbanistico e finanziario". Dal punto di vista urbanistico l’Anas scriverà una nota alla Provincia per la chiusura della Conferenza dei servizi. Gli enti recepiranno la comunicazione, poi l’Arengo sarà tenuto a portare in consiglio la variante, poiché la rotatoria ricadrà interamente sul territorio del Comune di Ascoli, in gran parte su terreno di proprietà della Provincia. Il Comune di Folignano si impegnerà a portare in consiglio il relativo atto che modificherà la viabilità di propria competenza. Chiuso l’iter amministrativo, si procederà con il finanziamento.

"Rispetto alla prima versione dell’opera – sottolinea Terrani –, sono state recepite le istanze delle attività presenti nella zona". Con Anas e Provincia è stato fatto anche il punto della situazione per quanto riguarda la strada Provinciale 81. In fase di progettazione da parte di Anas ci sono altri tre interventi. "C’è stato un aggiornamento complessivo sulla manutenzione e sulla gestione del tratto – commenta il presidente del consiglio comunale di Folignano e consigliere provinciale Daniele Tonelli –. Sul tavolo anche il finanziamento dei due ponti in muratura per circa due milioni di euro. L’iter va avanti e l’amministrazione si impegna nel mantenere i riflettori accesi sull’intero progetto".

Matteo Porfiri