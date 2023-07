Piceno Capitale del Made in Italy, Coldiretti sceglie San Benedetto

"Che il Piceno diventi capitale italiana del Made in Italy per un intero weekend è una straordinaria opportunità per tutte le imprese, non solo quelle dell’agroalimentare, ed è un’occasione irripetibile per la Città delle Palme". Interviene così il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini a pochi giorni dall’inaugurazione del Villaggio Coldiretti a San Benedetto. "Il Piceno è di nuovo al centro dei riflettori con eventi di caratura nazionale ed internazionale, penso al Villaggio Coldiretti ma anche alla Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane che si è svolta a Colli del Tronto e allo Smau Marche che da Ancona ha traslocato su Ascoli; ma il Piceno è anche al centro di un programma di interventi istituzionali che vanno dal Governo centrale alla Camera di Commercio, dalla Regione alla Svem. Non si parla più solo di calamità climatiche, demografiche ed economiche, ma finalmente si parla di azioni per il presente e di progettualità per il futuro" prosegue Sabatini. Il Villaggio Coldiretti è tra le più grandi kermesse nazionali sul cibo e sulla civiltà contadina. La Coldiretti aveva scelto da subito le Marche per la prima tappa estiva del Villaggio e si era orientata su Senigallia ( impossibilitata per ragioni organizzative condivise dalle stesse associazioni dell’incoming) e quindi su San Benedetto del Tronto; la Città delle Palme, in 48 ore, ha risposto all’appello dell’Organizzazione Agricola mettendo a disposizione oltre duemila pernottamenti, dimostrando così di essere una delle città turistiche delle Marche più pronte ad ospitare i grandi eventi.