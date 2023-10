Piceno Cinema festival, corto premiato con Vanzina. Ora si trasloca a Ripatransone

E’ sceso il sipario sulla prima delle sette settimane del Piceno Cinema Festival, con l’assegnazione del premio Città di San Benedetto al cortometraggio "Non Aspettare" di Daniel Bondì, opera centrata sulla dissonanza tra percezione pubblica e realtà privata nelle relazioni intime. Il Pcf 2023 ha chiuso in grande stile, con due grandi eccellenze del cinema internazionale, Enrico Vanzina, presidente onorario della Giuria, e Giuseppe Piccioni. Per la sezione Inclusività il riconoscimento è andato al film "Anna", prodotto dall’Associazione Artistic Picenum, consegnato al presidente Giuseppe Cameli, cortometraggio che si è meritato il riconoscimento per la sua abilità nel trattare con rigore e profondità la tematica dell’Alzheimer. Menzione d’onore per il film fuori concorso "Unlucky to love you" diretto da Mauro John Capece, "capace di fondere gli elementi classici del genere Noir con un contesto italiano contemporaneo". La prossima settimana, il 2 e 3 novembre, il PCF sarà di scena a Ripatransone: appuntamento con il concorso cinematografico e tanti ospiti, tra cui Giorgio Borghetti, Pasquale De Cristofaro e Fortunato Cerlino.