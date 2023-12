Piceno cinema festival, finale show. Trionfa il corto ’Non aspettare’

E’ sceso il sipario sulla seconda edizione del Piceno Cinema Festival, organizzato dall’Associazione culturale Gli O’Scenici con l’Accademia Aifas di San Benedetto del Tronto. Nel Teatro dei Filarmonici di Ascoli, stracolmo per l’occasione, sabato è andata in scena una notte di premiazioni, di grandi nomi del cinema internazionale, eccellenze del territorio, immagini, note musicali, progetti culturali. In una fusione di arti ed emozioni, nello stile del Piceno Cinema Festival, si chiude la kermesse itinerante iniziata il 24 ottobre a San Benedetto e arrivata nel capoluogo dopo 7 settimane, 22 serate e 30 eventi. Il cortometraggio ’Non aspettare’ conquista l’ambito Premio Piceno Cinema Festival 2023, assegnato dalla giuria tecnica guidata dal presidente, lo sceneggiatore e regista Enrico Vanzina, risultando il miglior lavoro tra i 110 arrivati da ogni parte del mondo. L’opera del giovane attore e regista Daniel Bondì si è distinta per il coraggioso approccio nel trattare il tema attuale e delicato della violenza sulle donne. Incetta di premi, inoltre, per il lungometraggio ’Ciurè’. Il lavoro scritto, diretto e interpretato da Gianpiero Pumo ha conquistato il premio Unite, assegnato dalla giuria speciale composta dagli studenti del Dams di Teramo, coordinati da Tiziana D’Augelli e rappresentati ad Ascoli dal professor Fabrizio Deriu, oltre ai riconoscimenti per la miglior regia, sceneggiatura e fotografia. Opera di notevole impatto emotivo e artistico, ’Ciurè’ ha colpito la giuria per la narrazione della contrastante realtà di Palermo.

Il Premio Città di Ascoli se lo è aggiudicato il cortometraggio d’animazione Pina, che ha conquistato il consenso della giuria per la profonda narrazione ambientata nella Sicilia di fine Ottocento. La storia di Pina, una giovane con il potere di rigenerare la terra, si intreccia con la lotta contro la mafia, simboleggiando resistenza e speranza in un’epoca di oppressione. Il regista belga Jeremy Depuydt, arrivato da Bruxelles, ha ricevuto il premio da Donatella Ferretti, assessore alla pubblica istruzione del comune di Ascoli. Oltre alle premiazioni sono stati tanti, i momenti di intrattenimento e di confronto. Al microfono di Luca Sestili si sono alternati i registi Massimo Cappelli, Giuseppe Piccioni, la giovane attrice ascolana Iole Mazzone, e naturalmente il presidente onorario di Giuria Enrico Vanzina.