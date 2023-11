Piceno Cinema festival, serata conclusiva a Monsampolo

Serata finale, stasera, per la quarta settimana del Piceno Cinema Festival, giunto a Monsampolo del Tronto dopo la tappa di Offida. La kermesse cinematografica itinerante, organizzata dall’Associazione Gli O’Scenici in collaborazione con l’Accademia Aifas. A differenza dello scorso anno la seconda edizione si svolge, grazie alla disponibilità del parroco don Andrea Tanchi, presso il Salone Parrocchiale di Stella, vista l’indisponibilità del Teatro comunale che a dicembre tornerà operativo, dopo importanti lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico. Oggi lo è spazio riservato alla formazione dei giovani, come nello spirito della rassegna: alle 11.30 gli studenti della scuola secondaria di 1° grado "Don Pacifico Mignini", infatti, incontreranno Chiara Conti. "Il Piceno Cinema Festival è un festival dinamico, che lo scorso anno ha saputo coinvolgere un numeroso pubblico; ospitarlo nuovamente a Monsampolo è per noi un motivo di vanto, afferma il sindaco Massimo Narcisi.

Stefania Mezzina