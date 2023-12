Piceno cinema, il festival ad Appignano

Parte la settimana del Piceno Cinema Festival ad Appignano del Tronto. La kermesse cinematografica itinerante, organizzata dall’associazione Gli O’Scenici in collaborazione con l’Accademia AIFAS, proporrà una serie di eventi nel cinema Sale di Appignano del Tronto dopo aver toccato già parecchi comuni in tutta la provincia. Tornando ad Appignano, questa sera, alle 21 film è in programma ’Pina, Fumo’. A seguire ’Amarcord Fellini’ con Gianfranco Angelucci e Pasquale De Cristoforo. Mentre domani sera, sempre alle 21 è previsto il gran finale per la tappa in paese con la proclamazione

del film che si aggiudicherà il Premio Città di Appignano del Tronto. Ad allietare la kermesse gli ospiti della serata la cantante Gloria Conti e l’attore Lorenzo Flaherty.