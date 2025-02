Piceno Consind e fatture alle aziende: i conti di Procaccini

Quando i titolari delle aziende che operano nella zona industriale di Monteprandone si sono visti recapitare le fatture di pagamento delle quote da Piceno Consid quale corrispettivo per la manutenzione delle infrastrutture consortili, sono saltati sulla sedia. Immediato il malumore generale e la richiesta di aiuto al sindaco Loggi che ha risposto con una lettera di protesta inviata ai vertici del Consorzio, dicendo che i lavori non erano stati eseguiti e che non vi era alcuna ragione di pagare per opere non realizzate.

Ora il presidente di Piceno Consid Domenico Procaccini, risponde e tiene duro sulla decisione assunta. "Il corrispettivo è stato applicato solo limitatamente alla manutenzione della viabilità e delle relative fasce di rispetto, non essendo di competenza di questo Consorzio, in tale agglomerato, la gestione e manutenzione dei canali e fossi (appartenenti al demanio pubblico) e la gestione della pubblica illuminazione (di competenza del Comune di Monteprandone). Le fatture inviate alle aziende sono relative a interventi effettivamente eseguiti e fatturati al Consorzio nell’anno 2023 ed ammontanti a oltre 127.000 euro. Lavori relativi prevalentemente al rifacimento del tratto finale di via del Lavoro a partire dall’intersezione con via Fosso Antico fino all’innesto con la rotatoria Comunale (circa 92.000 euro) e ad altri interventi minori effettuati in riscontro a singole richieste segnalate principalmente dal comando di polizia locale di Monteprandone". Procaccini ha poi precisato che per il 2024 non saranno avanzate altre richieste di contributo alle aziende e che per il 2025 sono stati programmati interventi per circa 40.000 euro, in gran parte relativi alla bitumatura del tratto di via del Lavoro a partire dall’innesto con la SP n. 255.

Ma. Ie.