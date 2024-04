Piceno Consind verso la fine. Commissariamento o chiusura

Viaggia spedito verso il commissariamento o la chiusura il Piceno Consind a causa di quello che è stato definito ieri "un debito in crescita inarrestabile" dopo la perdita della gestione del depuratore, passata al Ciip. Del personale si farà carico in gran parte il Comune di Ascoli. E’ la stretta sintesi dell’incontro di ieri nella sede di Confindustria di Ascoli sul futuro del consorzio di industrializzazione alla luce delle risultanze della relazione redatta dal professor Valerio Temperini, docente di economia, gestione e marketing dell’Univpm alla presenza, tra gli altri, del rettore Gianluca Gregori, del presidente di Confindustria Simone Ferraioli, del sindaco Marco Fioravanti. "La relazione ha confermato l’esistenza di un debito importante e la riduzione delle entrate dal 2023 per il passaggio del depuratore al Ciip. Tutto ciò si traduce in una situazione economicamente non più sostenibile" ha detto il sindaco Fioravanti. "Per altro – ha aggiunto i – lo studio ha evidenziato anche che siamo in presenza di una sorta di un doppione, nel senso che il ruolo che svolge il Piceno Consind lo fanno anche gli stessi Comuni riguardo urbanistica, varianti, Suap, manutenzione e illuminazione strade, con un raddoppio quindi delle quote sia per le industrie, sia per i comuni soci, senza che vi siano servizi migliori". Inizia dunque una pagina nuova che prevede valutazioni su varie soluzioni. "Vedremo se è opportuno commissariare il Piceno Consind, se passare tutto ai comuni, pensare ad una agenzia di sviluppo nuova oppure una trasformazione in un’agenzia di sviluppo industriale in grado di fare branding, marketing, modificando i servizi alle industrie che non hanno più bisogno del Suap perché quelle funzioni vengono svolte dai comuni e dalla Camera di Commercio". E’ chiaro quindi l’intento dei soci di voltare pagina. "Ragioneremo alla luce dei dati, delle difficoltà economiche e inizieremo a ragionare con la Regione e i soci del Consind. Certamente non possiamo lasciare che il debito ricada sulle generazioni future. Inizieremo con l’ammortizzare il debito". Per quanto riguarda il personale? "Ci sarà una grande responsabilità, soprattutto del Comune di Ascoli, perché verrà tutelato comunque perché competente e capace" assicura Fioravanti.

Peppe Ercoli