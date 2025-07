Piceno d’Autore, festival al via. A Monteprandone arrivano. Gianrico Carofiglio e Vito Mancuso

Gianrico Carofiglio, avvocato, scrittore, politico e Vito Mancuso filosofo e teologo saranno a Monteprandone, rispettivamente l’8 luglio e 27 luglio, alle ore 21,30, ospiti del Festival letterario ‘Piceno d’Autore’, ‘firmato da Mimmo Minuto de ‘I luoghi della scrittura’, dal comune di Monteprandone e Liberi Eventi, con il contributo del Bim Tronto, Picenambiente e Bcc del Piceno. Quest’anno ha per tema: ‘Dialogo tra razionalità, giustizia e coscienza, voci del pensiero contemporaneo’. Il Festival si terrà in piazza San Giacomo nel borgo storico di Monteprandone.

Durante la presentazione dell’evento il sindaco Sergio Loggi ha ricordato i numerosi personaggi che negli anni precedenti hanno reso grande il Festival ed ha poi espresso con grande soddisfazione l’avvio degli eventi del calendario estivo che sta facendo registrare grandi numeri in ogni appuntamento. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Roberta Iozzi. "Abbiamo come missione supportare il territorio poiché siamo una Banca che raccoglie e investe sul territorio – ha affermato il vice presidente della BCC del Piceno, Romano Speca – Ogni anno, quindi, riconfermiamo il nostro aiuto al comune di Monteprandone per l’organizzazione di grandi eventi".

Il Deus ex machina del Festival è Mimmo Minuto che riesce a portare importanti personaggi della cultura italiana in eventi che si organizzano nel Piceno. "Il programma che avevamo previsto era di tre giorni, - ha esordito Mimmo Minuto – Per impegni di lavoro in Rai, Sigfrido Ranucci (conduttore di Report), all’ultimo minuto ha dovuto disdire l’impegno che aveva preso, con la promessa che sarà a Monteprandone tra novembre e aprile prossimi". Questo ‘scivolamento’ in avanti di Ranucci ha probabilmente gettato le basi per una proposta di Mimmo Minuto che ha animo di realizzare anche una stagione culturale invernale. Idea che è stata sposata dal sindaco Loggi e dall’assessore Iozzi.

Tornando al Festival imminente, martedì 8 luglio Gianrico Carofiglio presenterà il suo ultimo lavoro ‘Elogio dell’ignoranza e dell’errore (Einaudi). L’autore guiderà gli ospiti in una riflessione sul valore dell’errore e dell’ignoranza come strumenti di crescita personale collettiva. Domenica 27 luglio Vito Mancuso presenterà ‘Destinazione Speranza (Garzanti). Una riflessione sulla speranza come principio vitale che guida l’uomo oltre le difficoltà e le contraddizioni della vita.

Marcello Iezzi