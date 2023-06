Piceno d’autore speciale Ci sarà anche Gratteri

Nicola Gratteri, magistrato e Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, parteciperà alla quattro giorni del Festival letterario ’Piceno d’autore’ che si terrà a Monteprandone dal 3 al 5 luglio, sul tema: "Senza legalità non c’è libertà. Riflessioni per costruire una cittadinanza attiva e responsabile". "Sarà un festival – come ha affermato l’avvocato Silvio Venieri de ’I luoghi della scrittura’ – affrontato con le testimonianze di chi ha vissuto sulla propria pelle gli eventi delle mafie di cui nessuna comunità può dirsi immune da certi rischi". Il primo appuntamento ci sarà il 3 luglio con Claudio Martelli, ex Ministro di Grazie e Giustizia, che presenterà il suo libro ’Vita e persecuzioni di Giovanni Falcone’; il 4 arriverà Catello Maresca, magistrato, ex sostituto Procuratore di Napoli, che presenterà il libro ’La banalità della Mafia’; il 5 sarà la volta di Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, capo scorta del magistrato Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci e promotrice dell’associazione vittime di mafia, che presenterà il libro ’Non ci avete fatto niente’. Tutti questi incontri, con ingresso gratuito, si terranno in piazza San Giacomo nel borgo di Monteprandone con inizio alle ore 21. L’ultimo evento, quello del 23 luglio, sempre alle ore 21, si terrà a Villa Nicolai, a Centobuchi e vedrà ospite il Procuratore Nicola Gratteri, che presenterà il libro ’Fuori dai confini. La ndrangheta nel mondo’. Per ragioni di sicurezza sarà necessario prenotare l’ingresso, sempre gratuito. Nei prossimi giorni il Comune comunicherà come dovrà avvenire. Per questo incontro i posti sono limitati a 500 persone.

"Con questo Festival, mirato sulla legalità e con personaggi di assoluto spessore – ha affermato il sindaco Sergio Loggi – vogliamo far riflettere anche le nuove generazioni. Desidero ringraziare il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani per la continua vicinanza al nostro Comune e alla Provincia". Lo stesso presidente Contisciani ha poi confermato la validità del Festival e la vicinanza del Bim Tronto alla scuola, al sociale e alla cultura, di tutti i comuni del territorio. Alla presentazione è intervenuta anche l’assessore alla cultura del comune di Monteprandone, Roberta Iozzi: "Abbiamo scelto questo tema spalmato su tutto l’anno del 2023 e non solo per parlarne durante il Festival. Lo abbiamo portato anche nelle scuole, per coinvolgere sulla legalità i giovani".

Marcello Iezzi