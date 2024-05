Piceno e il Giappone. Inaugura la mostra

Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della morte del bacologo e industriale ascolano Giovanni Tranquilli organizzate a partire dallo scorso anno dall’Accademia di Studi Piceni, verrà inaugurata domani, sabato 18 maggio alle ore 11, la mostra dal titolo "Ascoli Piceno: il Giappone d’Italia". L’esposizione, che è allestita nella Libreria Rinascita nel palazzo che, all’epoca, era uno degli stabilimenti bacologici di Tranquilli (per la precisione quello in cui veniva effettuata la selezione microscopica del seme bachi, cioè delle uova della farfalla Bombyx mori da cui nascono i bachi da seta), racconta la nascita e lo sviluppo dell’industria bacologica ascolana. Industria bacologica di cui lui fu un indiscusso pioniere e che negli anni a cavallo fra l’Ottocento e il Novecento fece conoscere Ascoli nel mondo come il "Giappone d’Italia". Ideatrice e curatrice della Mostra è Piersandra Dragoni che racconta la vita di Giovanni Tranquilli, pioniere della bachicoltura ascolana, industria che ha cambiato profondamente la città dal punto di vista sociale ed economico. Portò infatti ricchezza e diede un forte impulso allo sviluppo industriale di tutto il Piceni. Il suo lavoro è stato fondamentale anche perché mediante incroci tra razze e seguendo gli insegnamenti di Louis Pasteur riuscì in maniera insperata a debellare la pebrina (malattia delle foglie di gelso) selezionando bachi da seta immuni dall’infezione. Insegnò fisica e scienze naturali sia nella scuola tecnica sia nel Liceo cittadino e fu tra i promotori della Cattedra ambulante di agricoltura, in cui ricoprì il ruolo di docente e di presidente. Fu Presidente della Camera di Commercio ed Arti, revisore dei conti della Carisap, consigliere e assessore comunale Insignito del titolo di Grande Ufficiale della Corona d’Italia e di Cavaliere al merito del Lavoro, ha lasciato numerosi testi sulla bachicoltura.

Valerio Rosa