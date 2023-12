Piceno festival: gran galà

Gran finale, stasera ad Ascoli, del ‘Piceno cinema festival’. La rassegna cinematografica itinerante, organizzata dall’associazione ‘Gli O’Scenici’ in collaborazione con l’accademia Aifas, ha completato un percorso fatto di 18 serate e 25 eventi complessivi, considerando i progetti scolastici paralleli, partendo da San Benedetto per poi fare tappa a Ripatransone, Offida, Monsampolo, Acquaviva, Appignano e infine Ascoli, dove erano in programma quattro serate. Il concorso cinematografico vede in lizza 23 pellicole, selezionate tra 110 lavori arrivati da ogni parte del mondo. I film partecipanti sono stati scelti e votati dalla giuria tecnica. Tra i giurati anche gli studenti del Dams di Teramo, che assegneranno il premio UniTe 2023. Il regista e sceneggiatore Enrico Vanzina, insignito lo scorso anno del David di Donatello alla carriera, è il presidente onorario di giuria e sarà ospite domani, alla serata conclusiva. Al gran galà dei Filarmonici saranno presenti anche i registi ascolani Giuseppe Piccioni e Massimo Cappelli. Nel corso della serata saranno assegnati, oltre al premio Città di Ascoli e al premio UniTe, i riconoscimenti finali del festival: miglior film, regia, sceneggiatura e fotografia. Tra gli ospiti anche la giovane attrice ascolana Iole Mazzone. Il gran galà sarà impreziosito dalla musica del duo formato da Chiara Conti e Andrea Galosi, che regaleranno brani tratti dalle colonne sonore di film famosi.

Gli eventi sono ad ingresso gratuito. Il festival è patrocinato dal Comune di Ascoli e da tutti gli altri 6 Comuni che hanno ospitato la kermesse, oltre a Ministero della cultura, Regione Marche, Marche Cultura e Marche Film Commission, Fondazione Carisap, Bim Tronto, Confesercenti Ascoli e Fermo, Assoartisti dell’Adriatico.

Lorenza Cappelli