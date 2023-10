Piceno film festival, 23 pellicole in concorso

Unire territori e generi e fondere le sette arti: con questo spirito, prenderà il via il 25 ottobre, al Teatro San Filippo Neri, a San Benedetto del Tronto, il 2° Piceno Cinema Festival, rassegna cinematografica itinerante organizzata dall’Associazione culturale Gli Oscenici con l’Accademia Aifas, sostenuta dai sette comuni che ospiteranno le serate. Un progetto che unisce i territori verso la cultura del cinema, con formazione e inclusione. Quest’anno, infatti, la sezione speciale sarà riservata al progetto Cinema inclusivo, in collaborazione con l’Anffas Grottammare APS e l’associazione Il Faro. Dopo la conclusione di sabato 28 ottobre, alla presenza del regista Enrico Vanzina, presidente onorario di giuria, il festival andrà a Ripatransone, Offida, Monsampolo, Acquaviva, Appignano, per concludersi ai Filarmonici di Ascoli il 9 dicembre. In concorso 23 pellicole, selezionate tra 110 lavori provenienti da ogni parte del mondo e votati dalla giuria tecnica, coordinata da Simone Danieli e Federico Maria Giani. Tra i giurati anche gli studenti del Dams di Teramo, che assegneranno il premio Unite 2023. Il pubblico che assisterà alle proiezioni, agli spettacoli e manifestazioni connesse, inoltre, assegnerà il premio della giuria popolare mediante votazione online.

"Prevede anche lezioni formative tramite i format Lesson on stage, Cinema da sfogliare e Ciak, in scena; con attenzione alle scuole, coinvolte in stage e seminari con gli ospiti e in concomitanza partirà il progetto Formazione Fuori Classe, percorso di sceneggiatura con i ragazzi del Liceo Rosetti e del Liceo Licini-Orsini", ha detto nel suo intervento il direttore artistico del festival, Marco Trionfante. . Il festival omaggerà la figura del Federico Fellini, tramite la mostra "I felliniani", che sarà arricchita da bozzetti e foto inedite scattate dal curatore Giuseppe Di Caro e serate in compagnia dell’assistente regista di Fellini, Gianfranco Angelucci e di Alvaro Vitali, che recitò sotto la sua direzione. Gli ospiti della rassegna: Giuseppe Piccioni, Stefano Reali, Massimo Cappelli, Mauro John Capece, Fortunato Cerlino, Lorenzo Flaherty, Randall Paul, Corinna Coroneo, Fiorella Franco, Romolo Bianco, Chiara Conti, Giorgio Borghetti, Alvaro Vitali, Gianfranco Angelucci, Ignazio Senatore. Lello Marangio, Giovanni Esposito, Pasquale De Cristofaro, Gabriella Germani, Fabio D’Onofrio, Gloria Conti (programma festival www.picenocinemafestival.it.

Stefania Mezzina