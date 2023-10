"Piceno fuori dalla Zes, qui tutto fermo"

Attraverso una nota i gruppi consiliari di minoranza hanno voluto ribadire la propria posizione in merito alla mozione presentata per chiedere al sindaco Fioravanti di impegnarsi nel sollecitare la regione affinché vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie per chiedere al Governo l’istituzione di una nuova Zes per le Marche. Oppure nel cercare di favorire la confluenza dell’area di crisi complessa del Piceno nella neocostituita Zes unica del Mezzogiorno. "A luglio integrammo e votammo all’unanimità una mozione (proposta dal centrodestra) che mirava a proporre l’area di crisi complessa del Piceno – commenta Francesco Ameli, capogruppo del Pd –, al cui centro c’e` il comune di Ascoli Piceno, come possibile nuova Zes, per sostenere il rilancio dell’economia del territorio, tutelare i livelli occupazionali, contrastando così la crescente disoccupazione, e favorire le migliori condizioni per le attuali imprese ubicate in questa area e le nuove che potranno insediarsi. Immagino che la giunta ed il sindaco siano stati troppo impegnati in tagli del nastro e selfie piuttosto che dare seguito a quanto deliberato dal consiglio per tutelare le imprese e i lavoratori del capoluogo piceno". La mozione votata all’unanimità in consiglio mira a sostenere il rilancio dell’economia del territorio, tutelando allo stesso tempo i livelli occupazionali. "Il Pd ha messo in campo la propria filiera istituzionale e politica – prosegue - per sensibilizzare la cittadinanza sul tema con una mozione in consiglio regionale firmata dalla consigliera Casini e con un emendamento al decreto legge 1242023 che sarà votato a breve presentato dall’onorevole Augusto Curti. Sono felice che in consiglio comunale si sia trovata l’intesa tra tutte le forze di opposizione, segno del buon percorso comune avviato".

mas.mar.