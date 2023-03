Piceno Futura, il concorso per i giovani

Manca poco all’apertura della piattaforma su cui sarà possibile caricare i racconti per partecipare al concorso letterario ’Piceno Futura - Scrittori del domani’. Il Comune di Ascoli, in collaborazione con il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza e l’associazione l’Albero delle Arti, ha dato vita alla prima edizione di questo concorso per racconti inediti e dal 1 aprile (fino al 23 dello stesso mese) sarà possibile inviare gli elaborati. I racconti dovranno avere come ambientazione il territorio Piceno, in particolare Ascoli, che potrà essere presa come sfondo narrativo, o diventare essa stessa parte integrante e attiva della storia; e come tema immaginare il futuro, da vari possibili punti di vista, sociale, cittadino, ambientale, personale.

