Piceno in Allarme, Temperature Estreme e Umidità Mettono a Rischio Anziani e Bambini

Tutto il Piceno è stretto nella morsa del gran caldo, con temperature che stanno mettendo a rischio anziani e bambini, persone con patologie. Se ad Ascoli le temperature sono più alte, con la giornata di ieri che ha sfiorato i 40 gradi, sulla costa è l’umidità soprattutto della notte a non lasciare tregua. La situazione più preoccupante è quella che si registra sulla fascia costiera e sabato notte il Pronto soccorso di San Benedetto, diretto dalla dottoressa Giuseppina Petrelli, è andato letteralmente in crisi a causa di un accesso, definito, "spaventoso" di pazienti, tanto che i vertici dell’emergenza, ad una certa ora, hanno dovuto deviare i codici verdi all’ospedale di Ascoli, per circa due ore, al fine di concedere un po’ di respiro agli operatori del Triage e del Pronto soccorso. Sono situazioni che rischiano di ripetersi nei fine settimana, quando ai malori, agli incidenti, ai diversi traumi, si aggiungono giovani che perdono coscienza a seguito dell’eccessivo alcool ingurgitato nei locali della costa, talvolta misti all’uso di droghe. Intanto, alla luce del bollettino per le ondate di calore emesso dalla Protezione civile, che indica allerta rossa almeno per i prossimi tre giorni, con temperature che potranno superare i 35 gradi, il comune di San Benedetto sta organizzando alcune misure di assistenza per le persone fragili, in particolare per gli anziani. Uno spazio pubblico dov’è possibile trovare refrigerio è l’atrio della sala consiliare, dove è possibile dissetarsi con acqua fresca. Da oggi sarà a disposizione un numero di telefono dedicato del Gruppo comunale di Protezione civile: chiamando il numero 0735781486 dalle 10 alle 18 si potrà entrare in contatto con i volontari che, dalla sala operativa di viale dello Sport, provvederanno a dare indicazioni sulle esigenze rappresentate. Va ricordato che la Croce Rossa Italiana mette a disposizione un servizio di consegna a domicilio di farmaci. Basta chiamare la sede sambenedettese al numero 0735781180.