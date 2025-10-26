Piceno in lutto per Mattia Martoni. Con la moto contro un camioncino. Stava andando a trovare i nonni

Lo scontro violento, i tentativi di rianimarlo, il senso di umana impotenza e la disperazione quando ci si è resi conto che non c’era più niente da fare. E’ stata drammatica la mattinata che ieri ha unito nel lutto due comuni piceni, Castignano e Rotella dove, in un incidente stradale, ha perso la vita Mattia Martoni. In sella alla sua moto, il ragazzo di soli 17 anni, studente all’Ulpiani di Ascoli, si è scontrato contro un furgone. Un impatto fatale che non ha dato scampo al giovanissimo centauro gettando nella disperazione i familiari e tutti quanti lo conoscevano e apprezzavano.

Erano circa le 8 e Mattia si stava dirigendo verso Rotella. Percorreva il tratto di strada in contrada Cimitero a Poggio Canoso; una serie di semicurve che aveva affrontato tante volte per andare a trovare i nonni, che lì abitano. Anche ieri mattina stava andando a casa loro, come tante altre volte, ma fatalità ha voluto che non c’è mai arrivato. Il 17enne di Castignano ha perso improvvisamente il controllo della moto ed è finito contro un camioncino che procedeva in senso opposto, infilandosi sotto lo stesso: un impatto violento. I primi soccorsi gli sono stati prestati dall’autista del camioncino e da alcuni automobilisti di passaggio.

E’ stato dato l’allarme al numero delle emergenze, chiedendo l’immediato invio di personale medico. Sul posto sono giunti in breve i sanitari del Potes di Offida e della Croce Azzurra di Montalto. E’ stata anche allertata l’eliambulanza, nella speranza di tenerlo in vita e trasferirlo all’ospedale Torrette di Ancona. Un volo che Mattia Martoni, però, non ha potuto fare perché, nonostante tutti i tentativi di rianimarlo messi in atto dai sanitari, il suo cuore ha smesso di battere. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. La notizia drammatica è giunta in men che non si dica a Rotella e a Castignano dove Mattia, insieme al fratello Cristian, giocava nella squadra di calcio a 5 della Polisportiva locale che in segno di lutto ha sospeso tutte le attività del fine settimana, dalla prima squadra a tutto il settore giovanile.

"Proprio ieri sera (venerdì ndr) Mattia ha gioito con i suoi compagni per una vittoria ed un gol. Non ci sono parole per descrivere questi gravi accadimenti" si legge sulla pagina Facebook della Polisportiva Castignano. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Castignano Fabio Polini e di Rotella Giovanni Borraccini: "non ci sono parole, saremo vicini alla famiglia in questo terribile momento".

Peppe Ercoli