Pienone alla fiera di San Martino tra shopping e divertimento . Rocchi: "E’ stato un giorno di festa"

Gran pienone per la prima delle due giornate della Fiera di San Martino. Numeri importanti di espositori e un mare di gente tra le bancarelle con gli stand gastronomici a recitare la parte del leone. "Un giorno di festa con temperature accettabili hanno favorito un afflusso molto importante, con file davanti a ogni ambulante – ha commentato il sindaco Alessandro Rocchi – Molta gente anche nel Giardino comunale dove c’è l’esposizione degli oggetti di rame del Comune di Force, i gonfiabili per i bambini e poi il Chiosco per la Pace e dei diritti umani della Consulta per la fratellanza fra i popoli e della sezione territoriale dell’Unicef". All’iniziativa hanno partecipato gli istituti scolastici cittadini e il comitato dei genitori dell’IC Leopardi. Centinaia i disegni consegnati dai bambini sul tema dei diritti e della pace. Il servizio di sicurezza è stato coordinato dalla polizia locale e dalle forze dell’ordine, in particolare i carabinieri con la collaborazione della protezione civile, l’associazione carabinieri in congedo e personale della Fi.Fa, Security.