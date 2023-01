Piergallini: "Le mie priorità? Lungomare e caro bollette"

Con l’inizio dell’anno nei Comuni si cerca di fare un cronoprogramma sulle principali attività da svolgere, in particolare nel settore dei lavori pubblici e dell’Urbanistica. A Grottammare c’è una situazione differente, poiché fra qualche mese ci saranno le elezioni per il nuovo governo cittadino. Il sindaco uscente Enrico Piergallini sta mettendo in campo le ultime energie rimaste dopo dieci anni di intenso lavoro e tra tante difficoltà. "In questi ultimi mesi non potrò permettermi di decelerare prima del traguardo. I due anni di emergenza sanitaria per amministrazioni e sindaci sono stati una sorta di ictus che ha fermato molti procedimenti in corso. Appena superata la fase emergenziale, attraverso un periodo di riabilitazione, è stato necessario accelerare e tentare di concludere. Negli ultimi mesi, perciò, proseguirò così: accelererò tutti i progetti legati al settore opere pubbliche, molti dei quali finanziati da risorse esterne, per avviare alcuni cantieri e soprattutto finirne altri. Primo fra tutti, per importanza, la riqualificazione del lungomare e la messa in sicurezza delle nostre scuole cittadine, che sono gli edifici più complessi ma più strategici per il futuro di ogni città. Poi far fronte alla crisi energetica predisponendo un bilancio che tenga conto, in maniera prudente e realistica, degli spaventosi aumenti dei costi energetici che ciascuno di noi ha sperimentato sulla propria pelle. Quest’operazione di copertura economica dovrà essere conciliata con la difesa a spada tratta delle risorse nei servizi sociali, per lenire il più possibile il disagio fino al limite dell’impoverimento di molte famiglie a costo di fare rinunce su altri settori".

Marcello Iezzi